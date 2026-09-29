Sheinbaum tiene a un soldado en una servidora, dice Andrea Chávez tras perder coordinación estatal

La senadora con licencia, Andrea Chávez, aseguró que seguirá recorriendo el estado de Chihuahua, luego de que perdiera la encuesta para encabezar la coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación (4T) y futura candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

Tras quedar fuera de la contienda de Chihuahua, Andrea Chávez dice ahí se va "con la frente en alto". "La presidenta Claudia Sheinbaum tiene un soldado en esta servidora".👇 pic.twitter.com/apqQT4ePej — Jannet López Ponce (@Jannet_LP) September 29, 2026

Al salir del World Trade Center, en medio de una porra de sus simpatizantes, la legisladora afirmó que desea contribuir a acabar con el ‘PRIAN’ en la demarcación.

“De momento, decirles que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tiene a un soldado en una servidora y debemos terminar con esos 100 años del PRIAN en el estado de Chihuahua y lo vamos a conseguir”, expresó tras darse a conocer el anuncio.

Al igual que Tatiana Clouthier, cuando la prensa le preguntó a Chávez si respaldaba al ganador de la contienda, Cruz Pérez Cuellar, la morenista afirmó que está con el movimiento de la Cuarta Transformación, con la presidenta y con el pueblo de Chihuahua.

“Yo respaldo a todos los chihuahuenses que me abrieron sus puertas y también a los que abrieron la posibilidad de acompañar otros esfuerzos, tienen que estar tranquilos, contentos porque el movimiento de la 4T tiene largo aliento en el estado de Chihuahua”, explicó.