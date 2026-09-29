Tras designación de Cruz, Ariadna Montiel llama “a sacar al PAN corrupto de Chihuahua”

Luego de designar a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la 4T en Chihuahua, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, llamó “a sacar al PAN corrupto” del gobierno estatal.

“Estamos obligados a sacar a la derecha, al PAN corrupto del gobierno de Chihuahua. Y eso solo lo vamos a hacer si nos organizamos. Si vemos en lo más alto de nuestra querida Sierra Tarahumara, el anhelo de la transformación para el Estado. De tal manera que enhorabuena para nuestro movimiento, porque sé que bajo el liderazgo del compañero Cruz Pérez Cuéllar vamos a fortalecer la organización. Estamos en un tiempo en el que no le debemos regatear nada a nuestro pueblo, porque hoy está con nosotros, porque estoy segura que esa fortaleza de visión del pueblo hacia nuestro proyecto deviene del trabajo de todos y cada uno de ustedes. Pero hoy, más que nunca, nuestro movimiento en Chihuahua tiene la

responsabilidad”, dijo Ariadna Montiel.

Además, la dirigente morenista resaltó que “no vamos a dejar de decir que María Eugenia Campos es una traidora a nuestra patria. Y por ello vamos a con mucha alegría a seguir organizándonos, fortalecer el trabajo en territorio, estar cerca del pueblo que será la guía”.