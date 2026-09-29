Chicago Bears sorprenden a los Philadelphia Eagles y les quitan el invicto

El Monday Night Football protagonizado por Chicago Bears y Philadelphia Eagles terminó con un triunfo aplastante 27-20 sobre los de Philadelphia.

Los Chicago Bears iniciaron con la ofensiva de su lado y se llevaron el primer tiempo con siete puntos sobre cero de los Eagles, quienes reaccionaron en el segundo cuarto, pero fueron superados por tres puntos.

La reacción de Philadelphia duró poco, pues en el tercer cuarto regresaron a los cero puntos, mientras que Bears se fue arriba con 10 puntos, finalmente en el último cuarto, Bears anotó sus últimos siete puntos, mientras que Eagles no encontró reacción y cerró el partido con lo siete puntos del segundo cuarto, cayendo por una diferencia de 20 puntos.

Case Keenum de 38 años regresó al emparrillado como titular desde 2023, y encaminó a los Bears a una victoria aplastante con con 24 pases de 34 intentos por 247 yardas, consiguiendo dos touchdowns por pase y uno por carrera.

Mientras que de lado de Eagles, Jalen Hurts logró 16 de 25 pases por 153 yardas y una anotación, igual que Andy Dalton y Jalen Hurts.

Con este resultado, los Bears recuperaron la victoria, y llegaron a su segunda victoria de la temporada, esto luego de haber vencido a Panthers en la semana 1 y de haber caído ante Vikings en la segunda semana.

Mientras que, Philadelphia, perdió el invicto en esta tercer semana luego de haber debutado con victoria ante Commanders y Titans en la segunda semana de la competencia.