Irán advierte que un nuevo ataque de EE.UU. abriría más frentes en el conflicto

El general Yahya Rahim Safavi, asesor militar del líder supremo iraní, ayatolá Mojtabá Jameneí, advirtió este lunes que si EE.UU. vuelve a atacar a Irán, el conflicto podría ampliarse a nuevos frentes, informó Press TV.

Safavi afirmó que Irán mantendrá el control del estrecho de Ormuz y sugirió que también podrían surgir restricciones en Bab el Mandeb, el paso marítimo que conecta el mar Rojo con el océano Índico a través del golfo de Adén. En su opinión, la entrada de este segundo estrecho en la crisis —una zona donde los hutíes de Yemen ejercen una influencia considerable— cambiaría por completo el escenario de la guerra.

El asesor militar sostuvo además que EE.UU. e Israel fueron “derrotados de forma definitiva” en su reciente ofensiva contra Irán y que no alcanzaron ninguno de sus objetivos. También aseguró que gran parte de los activos militares estadounidenses en Catar, Baréin y Kuwait quedaron destruidos o gravemente dañados por misiles iraníes.

En la misma línea, Safavi afirmó que el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) estaría operando ahora desde territorios ocupados por Israel, después de haber sido expulsado primero de Catar y luego de Jordania. En declaraciones previas, el general había señalado que los hutíes actúan con objetivos y estrategia propios y que han logrado avances importantes en la producción de armamento.

“La conexión entre el golfo Pérsico y el mar Rojo, entre los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb, transformará el escenario de la guerra”, afirmó Safavi. Este mes, los hutíes tomaron posiciones claves en torno al estrecho de Bab el Mandeb durante una ofensiva relámpago.