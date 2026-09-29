Derrota del panismo será ejemplar, nuestra victoria histórica: Cruz Pérez Cuéllar

Tras su designación como coordinador de la Defensa de la Transformación, Cruz Pérez Cuéllar señaló su compromiso para trabajar en equipo con el partido, así como para llevar la Cuarta Transformación a todo el Estado de Chihuahua.

El edil con licencia de Ciudad Juárez reconoció en Andrea Chávez a una joven talentosa, una gran legisladora y una fuerte competidora.

Expresó su compromiso como coordinador con el compromiso de dejar atrás la contienda y empezar a trabajar en unidad con la militancia.

Aseguró que tiene resultados favorables durante su administración en Ciudad Juárez y que, si bien existe rezago, quienes lo provocaron ya se van.

Pérez Cuéllar también mencionó que es tiempo de que la Cuarta Transformación llegue a todo el Estado de Chihuahua y que el PAN deje de gobernar, luego de traicionar a la entidad.

Señaló que para quienes dicen que Chihuahua es de conservadores deberían recordar que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ganaron las elecciones presidenciales en dicha entidad.

“Su derrota será ejemplar porque traicionaron la historia de Chihuahua”, expresó al aseverar que las y los chihuahuenses se avergüenzan del panismo frívolo y entreguista.

Agregó que la victoria de Morena será ejemplar e histórica porque el pueblo chihuahuense quiere que llegue la Cuarta Transformación y respeta a la presidenta Claudia Sheinbaum.