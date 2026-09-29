‘Polo’ tocó tierra en Baja California Sur como huracán categoría 2; mantiene lluvias torrenciales

El huracán Polo tocó tierra aproximadamente a las 00:00 horas de este martes (tiempo del centro de México), como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, en las inmediaciones de Las Barrancas, localidad del municipio de Comondú, Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El huracán Polo continúa su desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h, con vientos sostenidos de 130 km/h y rachas de hasta 160 km/h. 📍 Se localiza a 55 km al noroeste de Loreto, BCS, y a 255 km al suroeste de Guaymas, Sonora. 🌊 Se recomienda a la población mantenerse atenta… pic.twitter.com/qBpeZsh8Pt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026

El sistema ingresó a tierra con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 205 km/h.

De acuerdo con el reporte más reciente del SMN, el centro de ‘Polo’ se localizaba a 130 kilómetros al norte de Cabo San Lázaro y a 115 kilómetros al sur de Mulegé, Baja California Sur.

El huracán se desplaza hacia el noreste, a 20 km/h. De acuerdo con la Conagua, su circulación mantendrá durante las próximas horas la probabilidad de lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en el centro de Baja California Sur y en la costa y sur de Sonora.

También se pronostican lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el centro de Sonora; lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el norte de Sinaloa y el norte y oeste de Chihuahua, así como lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el centro y sur de Baja California.

Conagua advirtió que las precipitaciones asociadas con ‘Polo’ podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas. Por ello, llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

En Baja California Sur se pronostican vientos sostenidos de entre 170 y 190 km/h, con rachas de 220 a 240 km/h.

Además, se prevé oleaje de entre 8 y 10 metros de altura en las costas de Baja California Sur; de 2 a 4 metros en las costas del sur de Sonora, y de 1 a 2 metros en las costas del sur de Baja California Sur y Sinaloa. También se pronostica una marea de tormenta de entre 1.5 y 2.5 metros en las costas del centro de Baja California Sur.

En Sonora, particularmente en la costa y el sur del estado, se esperan vientos de entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h. El SMN señaló además oleaje de 2 a 4 metros en las costas del sur de la entidad.

Ante estas condiciones, se mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, Baja California Sur; desde Loreto hasta San Juan Bautista, Baja California Sur, y desde Bahía de Kino hasta Huatabampito, Sonora.

Asimismo, permanece una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, Baja California Sur; desde Loreto hasta San Evaristo, Baja California Sur, y desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa.

El SMN recomendó extremar precauciones en las zonas afectadas por las lluvias, los fuertes vientos y el oleaje, incluida la navegación marítima, y atender las indicaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población de Baja California Sur a mantenerse bajo resguardo y pidió evitar salir durante el paso del ojo del huracán, debido a que el periodo de aparente calma puede ser seguido por un retorno repentino de vientos intensos.

La CNPC recomendó permanecer en los hogares o refugios temporales hasta que las autoridades indiquen que existen condiciones seguras para salir. También pidió atender en todo momento las indicaciones de Protección Civil y consultar únicamente los canales oficiales de información para evitar la propagación de rumores.