Un boicot contra el Mundial sólo aportaría “más odio”, sostiene Gianni Infantino

Un boicot a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos (una de las sedes compartidas con México y Canadá), apoyado por algunas personalidades europeas para denunciar las amenazas de Donald Trump, sólo aportará “más odio”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien también defendió su decisión de conceder un “Premio de la Paz” al presidente estadu-nidense, Donald Trump.

“Estoy en contra de las prohibiciones así como contra los boicots. Creo que no aportan nada, simplemente contribuyen a más odio”, consideró Infantino en una entrevista a la cadena de televisión británica Sky News.

El dirigente de la instancia rectora del futbol mundial realizó un paralelismo con las relaciones comerciales importantes entre Reino Unido y Estados Unidos: “¿Alguien pide que Reino Unido deje de comerciar con Estados Unidos? No he escuchado nada parecido. ¿Por qué sí en el futbol?”, lanzó Infantino.

“En nuestro mundo dividido y agresivo se necesitan ocasiones para que las personas puedan acudir y reunirse en torno a la pasión por el futbol”, añadió el dirigente de 55 años.

En enero, desde Alemania se emitieron llamados al boicot del Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá (11 de junio-19 de julio), como reacción a las tensiones provocadas por la voluntad del presidente estadunidense de tomar control de Groenlandia y por las amenazas del incremento de los aranceles contra los Estados europeos que se opongan.

La política hostil contra la migración del gobierno estadunidense; los métodos de persecución y crueldad de ICE y la protesta en Mineápolis por las dos muertes perpetradas por esos agentes, que suscitaron la indignación en el país y en el mundo, también provocaron una ola de preocupación por las condiciones de seguridad de los miles de aficionados que se esperan en verano en Estados Unidos.

Por otro lado, Infantino defendió su criticada decisión de conceder en diciembre el primer “Premio de la Paz de la FIFA” a Trump, quien asegura puso fin a varios conflictos bélicos desde su regreso al poder en enero de 2025.

“Objetivamente, lo merece”, afirmó Infantino, que ha mostrado en repetidas ocasiones su sintonía con el presidente estadunidense.

Un premio que se vuelve aún más polémico luego de la invasión a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y cuyo clímax fueron las amenazas de Trump de tomar Groenlandia.

Infantino no se detuvo en esta polémica y, en cambio, habló sobre el papel que desempeñó Trump para presuntamente asegurar un alto el fuego entre Israel y Hamás, y agregó: “Fue fundamental para resolver conflictos y salvar vidas, salvar miles de vidas”.

Infantino también dijo que su organización y la UEFA “tendrían que” considerar la posibilidad de permitir que Rusia regrese al futbol internacional.

El país ha estado prohibido desde su invasión de Ucrania en 2022, pero el Comité Olímpico Internacional ahora ha recomendado que las federaciones deportivas internacionales admitan a equipos rusos para competir sólo a nivel juvenil.

Infantino dijo: “tenemos que (considerar la readmisión de Rusia). Sin duda. Esta prohibición no ha logrado nada, sólo ha creado más frustración y odio. Sería de gran ayuda que niñas y niños de Rusia pudieran jugar partidos de futbol en otras partes de Europa”.