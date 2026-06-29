Atenderán especialistas de MediChihuahua a beneficiarios del programa ChidaMente

El Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) y la Secretaría de Salud firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el programa ChidaMente, mediante la canalización para recibir atención psiquiátrica especializada, de jóvenes que así lo requieran.

El acto fue encabezado por Fernanda Martínez, directora del Ichijuv y por Gilberto Baeza, secretario de Salud, quienes coincidieron en la importancia continuar con la construcción de una red de cuidado integral en salud mental.

Con este acuerdo, las personas de entre 12 y 29 años que reciben apoyo psicológico a través de ChidaMente y que, tras la valoración de las y los profesionales de este programa requieran asistencia psiquiátrica, serán canalizados con especialistas de MediChihuahua para su seguimiento.

ChidaMente brinda atención psicológica gratuita en modalidad presencial y virtual a jóvenes de todo el estado, lo que acerca herramientas de acompañamiento emocional por profesionales, para quienes atraviesan alguna situación relacionada con su salud mental.

El secretario de Salud destacó que esta alianza representa un paso fundamental en la materia, al integrar el trabajo que realizan los psicólogos con los servicios de psiquiatría que ofrece MediChihuahua, lo que garantiza una ruta para quienes necesiten tratamiento especializado.

Por su parte, la directora general del Ichijuv invitó a las y los jóvenes a aprovechar los esquemas que ofrece el Gobierno del Estado, para cuidar su bienestar emocional.

“A veces, como jóvenes no sabemos lo caro que puede llegar a ser enfermarnos o necesitar un especialista hasta que nos toca vivirlo. Por eso quiero que aprovechen este programa. Hoy, gracias a MediChihuahua, nadie tiene por qué enfrentar este proceso solo”, concluyó.