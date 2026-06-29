Conocen integrantes del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes el Centro STEM Municipal San Quintín

Aprendieron sobre robótica, programación y la importancia de los mecanismos de participación ciudadana

Las y los integrantes del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes 2026 realizaron una visita al Centro STEM Municipal San Quintín en compañía de la regidora Isela Martínez Díaz, donde, además de conocer las actividades que ahí se desarrollan, vivieron una jornada enfocada en el aprendizaje, la innovación y la participación ciudadana.

Esta visita se realizó en el marco de la segunda sesión del Consejo, en la cual la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras Duarte, presentó a las y los consejeros el mecanismo de Presupuesto Participativo, explicando cómo funciona y de qué manera permite que la ciudadanía decida sobre proyectos para mejorar su entorno.

Tras la exposición, las y los consejeros compartieron ideas sobre cómo acercar este mecanismo a más personas de su edad, con el propósito de fomentar el interés por participar en los asuntos de su comunidad desde temprana edad.

Posteriormente, recorrieron las instalaciones del Centro STEM Municipal San Quintín, donde exploraron los distintos espacios de aprendizaje y participaron en actividades de robótica, programación y otras disciplinas tecnológicas.

Al término del recorrido, la regidora Isela Martínez Díaz agradeció a la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, y a la directora del DIF Municipal, Liliana Herrera, por abrir las puertas de este espacio al Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Conocer lugares como el Centro STEM inspira a nuestras niñas, niños y adolescentes a descubrir nuevas habilidades y a interesarse por la ciencia y la tecnología. Además, al aprender sobre herramientas como el Presupuesto Participativo, comprenden que sus ideas pueden contribuir a construir una mejor ciudad”, expresó.

Reiteró que el Consejo seguirá impulsando actividades que permitan a las infancias y adolescencias aprender, participar y desarrollar habilidades que fortalezcan su formación como ciudadanos comprometidos con su comunidad.