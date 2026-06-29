Ofrece Biblioteca Infantil de la capital actividades de verano para niñas y niños

La Secretaría de Cultura, a través de la Biblioteca Infantil de la ciudad de Chihuahua, ofrece una agenda de actividades de verano para niñas y niños, con el programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca” que tendrá lugar del 20 de julio al 7 de agosto.

El esquema incluye ocho talleres con cupo limitado a 20 participantes cada uno de ellos, con inscripciones presenciales únicamente el día 13 de julio en la Biblioteca Infantil, ubicada en avenida División del Norte 2100 A, en colonia Altavista, en la capital.

Dichos talleres se dividen por semana, grupos de edad y se impartirán en un horario de las 10:00 a 13:00 horas.

El primero de ellos será del 20 al 24 de julio con las actividades “Verano Creativo”, “De cuento al teatro”, “Mundos Fantásticos y Criaturas Mágicas” y “Del Escenario a la Pantalla”.

La segunda semana continúa del 27 al 31 de julio con el taller “Verano Creativo”, “La Biblioteca de los Secretos”, y “Ciencia Ficción y Aventuras Espaciales”, los cuales, a través de actividades lúdicas, fomentarán el gusto por la lectura entre la niñez.

Finalmente, de 3 al 7 de agosto, las niñas y niños participantes podrán disfrutar del cierre de actividades del taller “Verano Creativo”, además de “El Arte Hecho Cuento” y “El Arte de Contar Historias”.

Las jornadas serán impartidas por las instructoras Nataly Proo, Sofía Guerrero, Cristina Carreón y Brissia V. Serna.

Para conocer la programación y la segmentación de edades, se invita a la ciudadanía visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y de la Biblioteca Infantil en Facebook, así como en culturachihuahua.com