Invitan al Foro “Maltrato Animal y Violencias Interconectadas”

Con el objetivo de fortalecer una cultura de prevención y respeto a la vida

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal (CMAYPA), invita este próximo 2 de julio al Foro “Maltrato Animal y Violencias Interconectadas: hacia una política pública de prevención”, en la Universidad La Salle, de 8:00 am a 6:00 pm.

Este encuentro, impulsado por el alcalde Marco Bonilla, busca fortalecer la conciencia ciudadana y promover herramientas de prevención que contribuyan a construir una ciudad más segura, empática y respetuosa de la vida.

La coordinadora de Medio Ambiente y Protección Animal, Rocío Reza, explicó que el propósito de este foro es concientizar sobre esta problemática y, al mismo tiempo, avanzar hacia una política pública de prevención que permita atender el maltrato animal desde una visión integral.

Durante el foro se abordarán temas como la relación entre las personas y los animales, el rescate animal, la vinculación del maltrato animal con la violencia social, la criminología y victimología de la crueldad animal, así como la construcción de un Modelo de Protección Animal que impulse la coordinación entre instituciones, especialistas, academia y sociedad civil.

Además, se desarrollarán mesas de trabajo y un taller infantil en colaboración con el Consejo Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de involucrar a las nuevas generaciones en una cultura basada en la empatía, la responsabilidad y el respeto hacia todos los seres vivos.

Las personas interesadas en participar pueden registrarse escaneando el código QR que aparece en el póster oficial del evento. Con estas acciones, el Gobierno Municipal consolida su compromiso de prevenir el maltrato animal y atender desde su origen problemáticas que impactan a toda la comunidad.