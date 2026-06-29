Difunden mensaje audiovisual que apuesta por la inclusión de ciudadanos en el PAN

Chihuahua, Chih.– La difusión de un video con referencias al fútbol internacional abrió la conversación en redes sociales sobre la estrategia del Partido Acción Nacional (PAN) para incorporar candidatos ciudadanos a sus filas rumbo a las próximas contiendas electorales.

La producción utiliza como ejemplo a la Selección Mexicana y la participación de jugadores naturalizados para ilustrar que, dentro de un equipo, el objetivo común tiene mayor relevancia que el origen de sus integrantes. El mensaje invita a trasladar esa visión al ámbito político, al señalar que la suma de talentos fortalece al proyecto colectivo.

El contenido aparece en un contexto en el que el PAN ha reiterado su intención de construir alianzas con integrantes de la sociedad civil que compartan su visión de gobierno. Si bien el partido no ha confirmado oficialmente la procedencia del material, la narrativa coincide con la línea que ha promovido recientemente. La publicación ha generado diversas reacciones entre los usuarios, desde quienes consideran acertada la apertura hasta quienes la interpretan como una estrategia de posicionamiento político.