La vicealcaldesa de París responsabiliza a EE.UU. por la letal ola de calor en Francia

La vicealcaldesa de París, Audrey Pulvar, declaró que Estados Unidos tiene “una importante responsabilidad en el calentamiento global” y en las consecuencias que Francia está sufriendo actualmente en medio de la ola de calor extremo que azota el Viejo Continente.

En un mensaje en sus redes sociales dirigido a “los periodistas estadounidenses e ‘influencers'” que “llevan días criticando y burlándose de París porque la ciudad no tiene un aire acondicionado en cada habitación de todos los apartamentos y locales”, la funcionaria instó a los estadounidenses a que dejen de dar lecciones y empiecen a hacer su parte, subrayando que EE.UU. es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial.

Además, Pulvar argumentó que los sistemas de aire acondicionado y las bombas de calor agravan el problema climático, consumen altos niveles de energía y emiten sustancias peligrosas (PFAS). También señaló que las ciudades estadounidenses, con el “90 % de aires acondicionados”, no son ajenas a esta crisis global.

Burlas en redes

El mensaje de la vicealcaldesa responde a la ola de comentarios de turistas, ‘influencers’ y algunas personalidades estadounidenses que en redes sociales critican que gran parte de las viviendas y locales parisinos no cuenten con aire acondicionado. Así, el economista, escritor, bloguero y comentarista político estadounidense Noah Smith publicó en X: “¡Simplemente instalen el maldito aire acondicionado y salven la vida de su abuela, amigos europeos!”.

“Incluso durante una ola de calor, algunos parisinos siguen odiando el aire acondicionado. Nunca lo entenderé, jaja”, comentó una turista estadounidense desde la capital francesa.

Según datos preliminares de la Agencia de Salud Pública de Francia, la ola de calor extremo ha causado un total acumulado de aproximadamente 1.000 fallecimientos adicionales del 24 al 28 de junio.

El 85 % de estas muertes corresponden a personas mayores de 65 años. Destaca un marcado aumento del 40 % en los decesos ocurridos en domicilios particulares.