UGRCH realiza Asamblea Anual a puerta cerrada por luto a Gerente de Operaciones

Hoy la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) presidida por Álvaro Bustillos Fuentes llevará a cabo su Asamblea Anual Ganadera a puerta cerrada, esto debido al asesinato del gerente de operaciones Gerardo López Padilla.

Dicho evento se proyecto realizarlo hoy en el hotel sheraton en conjunto con el Encuentro Ganadero con una serie de conferencias para reforzar el tema del cuidado sanitario, sin embargo, esto quedó cancelado debido a que hace una semana se presentó un hecho violento que enluto a la UGRCH.

El pasado miércoles por la tarde se registro el homicidio del Gerente de operaciones, Gerardo López Padilla, en la puerta del fraccionamiento Puerta de Piedra a bordo de una camioneta chevrolet silverado color blanca

“No estamos en posición de celebrar, ni festejar nada, es por respeto y luto de nuestros compañeros de la Unión Ganadera, veremos protocolos con delegados y proyectos de ganadería”, comentó en días pasados el líder ganadero.

Esta Asamblea se llevará a cabo a puerta cerrada por ganaderos, asimismo se dio la invitación a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, asimismo otras personalidades de Desarrollo Rural.