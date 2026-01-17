UFC y Mark Zuckerberg: Meta pondrá nombre al Apex por los próximos 5 años

La UFC dará un nuevo rostro a su propio recinto deportivo. El conglomerado de artes marciales mixtas más grande del mundo ha alcanzado un acuerdo con Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, para que el Apex pase a llamarse ‘Meta Apex’ por los próximos cinco años. Esta nueva imagen del estadio irá acompañada de una revolución en cuanto a logística, pues el conglomerado ampliará el espacio para el público, muy reducido en la actualidad, y formalizará una revolución en cuanto a la experiencia de vislumbrar las veladas de los diferentes deportes de contacto que ofrecen hoy desde la compañía.

“La asociación estratégica entre UFC y Meta propició el cambio del nombre del UFC Apex a Meta Apex, en el comienzo de un plan de expansión de la arena de usos múltiples de la empresa. Además del cambio del flamante cambio de nombre, Meta Apex atravesará un proceso de expansión y renovación que incluirá tecnología de última generación, con avances en IA. El foco estará puesto en la experiencia inmersiva y en el disfrute de los eventos de combate en distintas dimensiones, que redefinirán la profundidad en la conexión de los fans y aficionados con deportes de combate y con los distintos aspectos de la vida de los protagonistas“, escribió la UFC, en el anuncio oficial dentro de su página web.

Información de Mundo Deportivo