Trump publica mapa de Nuevo México y lo rebautiza como “Nueva América”

El presidente estadunidense, Donald Trump, publicó este domingo en su red Truth Social una imagen del mapa del estado de Nuevo México en la que tachó la palabra “México” y colocó debajo la leyenda “América”, en una nueva referencia a su discurso nacionalista sobre la identidad y el territorio de Estados Unidos.

La publicación mostró el contorno del estado acompañado por el mensaje “Nueva América”, en sustitución del nombre oficial de Nuevo México. Trump no explicó el motivo de la imagen ni planteó formalmente un cambio de nombre del estado. La publicación apareció en medio de una serie de iniciativas de su administración para modificar denominaciones geográficas con una carga histórica o simbólica.

En 2025, Trump ordenó cambiar oficialmente para uso del gobierno estadunidense el nombre del Golfo de México por “Golfo de América”, como parte de una orden ejecutiva titulada “Restaurando nombres que honran la grandeza estadunidense”. El cambio no fue reconocido internacionalmente y México mantuvo el nombre Golfo de México.

El nombre de Nuevo México tiene, sin embargo, un origen anterior tanto a Estados Unidos como al México independiente. Los exploradores españoles comenzaron a utilizar el término “Nuevo México” desde el siglo XVI para referirse a territorios situados al norte de Nueva España, en referencia a las tierras de México que conocían entonces. La denominación sobrevivió a la independencia de México, a la incorporación del territorio a Estados Unidos y a su conversión en estado en 1912.

La publicación de Trump se sumó así a una serie de acciones con las que el mandatario ha buscado reivindicar una idea de “grandeza estadunidense” mediante cambios de nombres y símbolos. En fechas recientes, su administración también impulsó el cambio de nombre del lago Ontario a “Lake America” para uso federal en Estados Unidos, medida que fue incorporada a servicios cartográficos para usuarios estadunidenses, pero no en Canadá.

Con información de La Jornada