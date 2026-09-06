Carlos Álvarez es el nuevo 8 del América, hereda el dorsal de Reinoso y Álvaro Fidalgo

Carlos Álvarez usará uno de los números que más pesan en el Club América, ya que llevará el dorsal 8, el cual fue usado por referentes de las Águilas como Carlos Reinoso y Álvaro Fidalgo.

El combinado azulcrema dio a conocer recientemente mediante un video, donde participó Álvaro Fidalgo, el número que usará el mediocampista español durante su etapa en el club.

Álvaro Fidalgo le dijo a Carlos Álvarez que el 8 le pertenece

Para dar a conocer que Carlos Álvarez será el nuevo 8, el América publicó en sus redes sociales un video donde Álvaro Fidalgo conversa con el exjugador del Levante.

El jugador del Real Betis, que llevó el 8 en su paso por las Águilas, le dijo a Álvarez que habló con Carlos Reinoso, quien aceptó cederle el mítico dorsal. Asimismo, el Maguito aprovechó para desearle éxito al mediocampista ofensivo.

“Yo lo tenía prestado, pero hablé con su dueño, con Carlos Reinoso y me dijo que ahora es tuyo también”, dijo el Maguito durante la videollamada que tuvo con Álvarez.

Por su parte, Carlos Álvarez dejó en claro que se exigirá al máximo para cumplir con las expectativas: “Lo voy a llevar con orgullo, sacrificio y sobre todo mucha responsabilidad. Sé que es un dorsal histórico en el club”.

Un número con historia. Un nuevo 8 listo para escribir la suya. 8️⃣ Carlos, ahora es tu turno. 🦅 pic.twitter.com/5NXENVLLAB — Club América (@ClubAmerica) September 6, 2026

Carlos Álvarez ya posó con el 8 que usará en su paso por el América

Más tarde, el América publicó en sus redes sociales un video donde se puede ver a Carlos Álvarez usar por primera vez la camiseta azulcrema con su nombre y el 8 en la espalda.

“Precioso, eh. Brutal, muy top (la camiseta)”, lanzó el refuerzo del América tras ver su nombre junto al número 8 que también fue usado por futbolistas como Matheus Uribe y Vicente Sánchez, entre otros.

Con información de FoxSports