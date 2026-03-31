Trump publica imágenes de una cadena de explosiones en Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó en la noche de este lunes, en su red Truth Social, un video que muestra una serie de potentes explosiones iluminando el cielo nocturno, sin ofrecer algún contexto o comentario al respecto.
Donald J. Trump Truth Social Post of Video 08:50 PM EST 03.30.26
No obstante, el periódico The Wall Street Journal, citando un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato, asegura que el material compartido por Trump capta un ataque de Washington contra un depósito de municiones en la ciudad iraní de Isfahán. Según el medio, se utilizaron bombas antibúnker de 900 kilogramos.