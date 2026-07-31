Trump: nunca hablé con Infantino sobre venta de participación a inversores externos

Camp David. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no había hablado con el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, sobre la posibilidad de que el organismo ofreciera participaciones a inversores externos.

La FIFA anunció el martes que tiene previsto crear una filial de 20 mil millones de dólares para gestionar el Mundial y el resto de sus eventos, y que ofrecerá participaciones de hasta 20 por ciento a inversores externos.

Trump e Infantino mantienen una estrecha relación como consecuencia de la Copa del Mundo celebrada este año en Estados Unidos.

Según la FIFA, se espera que una sociedad fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump, lidere el grupo de inversores.