Marichelo se borra tatuaje dedicado a Jorge D’Alessio y anuncia nuevo proyecto

Tras confirmar el fin de su matrimonio con Jorge D’Alessio y mostrar recientemente en redes sociales que comenzó a eliminar algunos de sus tatuajes, entre ellos el que compartía con el padre de sus hijos, Marichelo reapareció ante los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí habló del momento personal que vive, las vacaciones que disfrutó junto a su familia y sus proyectos en esta nueva etapa de su vida.

La actriz y conductora contó que regresó de unos días de descanso en compañía de su hermana, Anahí, con quien asistió a uno de los conciertos de los Backstreet Boys.

“Vengo de vacaciones, muy rico”, comentó entre risas. Al preguntarle cómo la había pasado con la exintegrante de RBD, respondió: “Delicioso, nos fue increíble. La pasamos espectacular, muy rico”.

Sobre el concierto, no ocultó su entusiasmo: “¡Qué tal! Estuvo padrísimo. La pasamos espectacular”.

Cuando le preguntaron por Anahí, explicó que la cantante ya había regresado con su familia. “Ani está con su familia”.

Marichelo Puente, Jorge D’Alessio. (Instagram)

Marichelo lanzará un podcast para comenzar una nueva etapa

En el plano profesional, Marichelo adelantó que ya trabaja en nuevos proyectos y confirmó el próximo lanzamiento de un podcast titulado Tenemos que hablar, un formato que, aseguró, llevaba tiempo queriendo desarrollar.

“Vienen cositas, vienen muchas cositas. Estoy muy contenta. Justo por eso llegué. Empiezo un podcast que se llama Tenemos que hablar, que está increíble y tenía muchas ganas de hacerlo. Vienen varias sorpresitas”.

Espectáculos

Al ser cuestionada sobre si este nuevo proyecto ha formado parte de su proceso personal tras el divorcio, la conductora reconoció que ha resultado profundamente reconfortante: “Ha sido lleno de amor, muy reconfortante, con mucha bendición y mucha felicidad”.

Marichelo se quita tatuaje dedicado a Jorge D’Alessio

Uno de los temas que volvió a surgir durante la entrevista fue la eliminación de algunos de sus tatuajes. Hace unas semanas, Marichelo compartió en redes sociales que inició un tratamiento para borrar varios diseños, incluido el tatuaje con la frase “De tu mano”, que llevaba junto a Jorge D’Alessio y que simbolizaba la relación que construyeron durante su matrimonio.

Marichelo confirmó que ella y Jorge D’Alessio están legalmente divorciados (Instagram / Jorge D’Alessio)

Sin entrar en detalles sobre si la decisión está relacionada con su separación, respondió con humor cuando le preguntaron por el procedimiento. “Me estoy quitando tatuajes, sí. Porque, oye, ¿qué tal que de viejita uno y el tatuaje todo arrugado?”, dijo entre risas antes de intentar despedirse de la prensa.

Sin embargo, cuando un reportero le comentó que algunos tatuajes representan momentos importantes de la vida, Marichelo aseguró: “Esos se quedan en el corazón para siempre”.

Antes de concluir la conversación, aprovechó para reiterar el mensaje de amor propio que ha compartido en distintas ocasiones: “Hay que amarnos y querernos mucho siempre, toda la vida”.