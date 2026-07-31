Crece PIB 1.5% y avanza 2.5% en comercio, servicios y turismo; Canaco impulsa el consumo local con Viernes Muy Mexicano

• Mientras México enfrenta un entorno internacional complejo, más de 550 mil negocios familiares participan hoy en Viernes Muy Mexicano, estrategia nacional que fortalece el mercado interno desde las comunidades.

• CANACO SERVYTUR CHIHUAUHA se suma a esta jornada con promociones, actividades y acciones para impulsar el comercio formal y el consumo local.

• En todo el país, 36 Cámaras de Comercio de 30 estados realizarán transmisiones en vivo para mostrar el talento, la oferta comercial y la riqueza económica de sus regiones.

En un momento en que la economía mexicana comienza a mostrar signos de recuperación, CANACO SERVYTUR CHIHUAHUA, integrante de la CONCANACO SERVYTUR, reafirma que el crecimiento económico se construye desde los negocios familiares, el comercio organizado y el consumo local.

La Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto publicada por el INEGI confirmó que durante el segundo trimestre de 2026 la economía mexicana creció 1.5% respecto al trimestre anterior, mientras que las actividades terciarias —comercio, servicios y turismo— avanzaron 2.5% anual, confirmando que el sector representado por CONCANACO SERVYTUR continúa siendo uno de los principales impulsores de la economía nacional.

Estos resultados coinciden con el llamado realizado por la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer el mercado interno, impulsar la producción nacional y consolidar una economía con mayor bienestar para las familias mexicanas.

Desde el sector empresarial organizado compartimos esa visión: frente a la incertidumbre internacional, la mejor respuesta es consumir lo nuestro, fortalecer a nuestras empresas y mantener activa la economía desde cada comunidad.

Con ese propósito, este viernes se desarrolla en todo el país una nueva edición de Viernes Muy Mexicano, estrategia nacional impulsada por el Gobierno de México y CONCANACO SERVYTUR que convierte cada último viernes del mes en una jornada permanente de promoción comercial para fortalecer a los negocios familiares en los territorios.

Actualmente el programa integra 550 mil negocios participantes en todo el país. De ellos, 32,059 negocios están registrados en www.viernesmuymexicano.com.mx, con promociones identificadas bajo el distintivo “Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano”, coordinadas con gobiernos estatales, municipios y secretarías de Desarrollo Económico y Turismo de las 32 entidades federativas.

Del total de establecimientos registrados, 62% corresponden a negocios físicos, 25% combinan tienda física y presencia digital y 13% operan exclusivamente en línea, reflejando la creciente incorporación de herramientas digitales al comercio local.

Los estados con mayor número de registros digitales son Tamaulipas, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz y Puebla, mientras que Ciudad Victoria, Heroica Matamoros, San Martín Texmelucan, Ciudad Juárez y Cancún destacan entre los municipios con mayor número de promociones registradas.

Acciones en Chihuahua

Como parte de esta estrategia nacional, el Ing. Alejandro Lazzarotto Rodríguez, presidente de CANACO SERVYTUR Chihuahua, ha impulsado una serie de acciones para fortalecer la participación de las empresas locales en la iniciativa de un Viernes Muy Mexicano, promoviendo el consumo local y el crecimiento de los negocios chihuahuenses.

Entre las actividades realizadas destacan visitas y recorridos por establecimientos comerciales, tanto de empresas ya participantes como de negocios que aún no forman parte de la iniciativa, con el propósito de invitarlos e incentivar su incorporación al Viernes Muy Mexicano. Asimismo, se han llevado a cabo reuniones con empresarios y ruedas de prensa para difundir la campaña y motivar a más comercios a sumarse a este esfuerzo nacional.

De igual manera, CANACO SERVYTUR Chihuahua ha desarrollado una estrategia de promoción en redes sociales, brindando difusión a las empresas participantes mediante publicaciones, videos y contenido digital que resaltan su oferta gastronómica, comercial y de servicios, fortaleciendo su visibilidad ante la comunidad e incentivando el consumo local.

Asimismo, se promovieron alianzas con autoridades municipales y estatales para consolidar acciones permanentes de promoción comercial y apoyo a las empresas familiares.

Hoy México se conecta en vivo

Como parte de la jornada nacional, 36 Cámaras de Comercio de 30 estados realizarán transmisiones en vivo mostrando las promociones, experiencias y actividades que miles de negocios ofrecen a las familias mexicanas.

Participan cámaras de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Las transmisiones permitirán mostrar, en tiempo real, cómo miles de negocios familiares participan en esta estrategia nacional que busca fortalecer el consumo local, impulsar el comercio formal y promover el orgullo por comprar en México.

“El crecimiento del PIB confirma que la economía mexicana tiene capacidad para avanzar. Ahora corresponde fortalecer ese crecimiento desde el mercado interno. Cada compra en un negocio familiar genera empleo, fortalece comunidades y multiplica oportunidades. Hoy, con Viernes Muy Mexicano, miles de empresarios demuestran que México resiste, trabaja y sigue creciendo desde sus regiones.” Finalmente,CANACO SERVYTUR CHIHUAHUA reiteró que continuará impulsando acciones permanentes que fortalezcan la formalidad, la competitividad y el consumo nacional, convencida de que la prosperidad del país se construye desde sus negocios familiares, sus emprendedores y las comunidades que todos los días mantienen viva la economía mexicana.