Revira Bonilla a Cruz Pérez Cuéllar por señalamientos sobre Poniente 5; pide investigar gasto de 2 mdp en feria

El alcalde capitalino Marco Bonilla respondió a las declaraciones del alcalde de Ciudad Juárez y aspirante de Morena a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, quien lo acusó de buscar recursos para el proyecto Poniente 5 con el propósito de hacer un mal uso del dinero público.

Bonilla rechazó los señalamientos y respondió que el morenista “cree que todos son de su condición”, al tiempo que sugirió revisar el manejo de recursos en la administración juarense.

“Pues que León cree que todos son de su condición, ¿no? Que le pregunten eso a los juarenses, a ver qué opinan de esta situación”, expresó.

El presidente municipal de Chihuahua aseguró que recientemente tuvo conocimiento de que el Gobierno de Ciudad Juárez destinó alrededor de 2 millones de pesos para patrocinar la presentación de un grupo musical durante la feria de un municipio, por lo que consideró que ese gasto debería ser investigado.

“Fíjense nada más, me di cuenta que patrocinó a un grupo en una feria de un municipio con 2 millones de pesos. Imagínense nada más, con dinero público poder patrocinar grupos musicales para una feria. Yo creo que ahí tendría que haber una investigación a detalle de esta situación”, declaró.

Las declaraciones del edil capitalino surgen después de que Pérez Cuéllar cuestionara la intención del Gobierno Municipal de obtener recursos para el proyecto vial Poniente 5, al señalar que esos fondos podrían utilizarse de manera indebida.

Con ello, el intercambio de señalamientos entre ambos alcaldes (uno con licencia) quienes son perfilados como posibles contendientes por la gubernatura de Chihuahua en 2027, volvió a escalar en el terreno político.