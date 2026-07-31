Refrenda Inventec su confianza en Chihuahua con proyecto de expansión en Ciudad Juárez

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), acompañó a la empresa Inventec en la colocación de la primera piedra de su nuevo proyecto de expansión en Ciudad Juárez, que con una inversión de 450 millones de dólares impulsará la economía en la región y generará hasta 6 mil empleos de alto valor.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, dijo que cuando una empresa que ya opera en una región decide continuar su crecimiento, demuestra que encontró las condiciones necesarias para invertir, generar oportunidades y fortalecer su presencia.

“Una reinversión refleja confianza, pero también resultados. Significa que una empresa encontró talento, competitividad y certeza para seguir apostando por una comunidad y por su futuro”, señaló.

“Desde el inicio de la administración de la gobernadora Maru Campos hemos trabajado para generar condiciones que permitan que las empresas inviertan con confianza, crezcan y permanezcan en Chihuahua. Esta expansión demuestra que esa visión compartida está dando resultados”, recordó.

Inventec es una compañía estratégica dentro de las cadenas globales de valor, con participación en sectores de alta especialización como Inteligencia Artificial, servidores de alto desempeño y tecnología vinculada a semiconductores.

La trasnacional se suma a las compañías que han establecido operaciones en la entidad y que ya cuentan con un ecosistema basado en talento especializado, certeza jurídica, finanzas públicas responsables y colaboración permanente con el sector productivo.

Fernández reconoció al vicepresidente global de Manufactura de Inventec, Arch Chen; a T.H. Wang, del Consejo Directivo; a Roger Liao, director de Operaciones para Norteamérica; a los directores Johnson Shen y Carlos Jaime; a Zhou Chen, CEO de ACE United; XinhuaWang, CEO de Zhengyuan Construction, así como a todo el equipo de Inventec, por mantener el fortalecimiento de esta alianza con Chihuahua.