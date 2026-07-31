Acepta Hamas desarme; Israel se niega a retirarse de Gaza

El desarme del grupo islamista, que controla la Franja de Gaza desde 2007, es uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra con Israel tras el alto el fuego firmado en octubre.

El movimiento islamista Hamas afirmó el viernes que había aceptado un acuerdo para terminar la guerra en Gaza que incluye su desarme y la retirada gradual del Ejército israelí de este territorio palestino.

Pero el Ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, consideró este viernes “inaceptable” el acuerdo, anunciado en la noche del jueves por el Presidente estadounidense, Donald Trump.

Detener los combates contra el movimiento islamista palestino “equivale a aceptar que Hamas prepare la próxima masacre”, escribió en Telegram, en referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron mil 221 personas y otras 251 fueron secuestradas.

El desarme del grupo islamista, que controla la Franja de Gaza desde 2007, es uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra con Israel tras el alto el fuego firmado en octubre.

Una fuente política israelí dijo a la AFP que no habrá “ninguna retirada” sin un “verdadero desarme” de Hamas.

Según Trump, el desarme es una fase clave para avanzar hacia la instalación de un nuevo Gobierno palestino en el territorio.

Dos altos cargos de Hamas, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron a la AFP un acuerdo con el Estado hebreo para el desarme del grupo y la retirada del ejército israelí de Gaza.

Esperan -dicen- que los mediadores y la Junta de Paz garanticen que los israelíes cumplan con lo pactado y supervisen el proceso de desarme del grupo.

Hamas está haciendo “concesiones por el bien de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, para salvarlo de la muerte y el desplazamiento”, declaró Ghazi Hamad, uno de los negociadores del movimiento.

“Israel no intervendrá en la cuestión del desarme”, dijo Hamad, quien señaló que la tarea correrá a cargo del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

Según una fuente diplomática informada de las negociaciones, las armas se entregarán a este órgano de tecnócratas palestinos que debe gestionar, durante el período de transición, la vida cotidiana en Gaza.