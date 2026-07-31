Catea Fiscalía de Distrito Zona Centro domicilio en Portal del Real

La diligencia se llevó a cabo en seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de robo agravado

Se aseguraron diversos artículos y un vehículo

En seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de robo agravado, dentro de la causa penal 1218/2026, agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, aseguraron diversos objetos y un vehículo durante una orden de cateo cumplimentada ayer jueves 30 de julio.

El operativo para el cumplimiento de la ordenanza judicial, en un domicilio ubicado en la calle Real del Olivo, colonia Portal del Real, en la ciudad de Chihuahua, contó con el apoyo de elementos de Servicios Periciales, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Ejército Mexicano, y Guardia Nacional (GN).

Los agentes investigadores aseguraron lo siguiente:

11 cajetillas de cigarros.

Una caja con la leyenda “Oxxo Cel”.

Un par de tenis de color negro.

Una mochila de color gris.

Un vehículo de la marca Scion, línea IA, modelo 2016, de color azul, y sin reporte de robo.

⁠

Durante la intervención, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvo a Uriel Armando V. G., alias “El Frijol”, de 31 años de edad, por una falta administrativa y fue trasladado a la Comandancia Sur.

Los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, para continuar con las investigaciones correspondientes.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).