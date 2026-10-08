Trump entregará máximo galardón científico de EU a Elon Musk y líderes tecnológicos

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregará este jueves a Elon Musk y otros directivos del sector tecnológico la Medalla Nacional de la Ciencia, el máximo galardón científico del país, informó la Casa Blanca.

El cofundador de Google, Sergey Brin; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y la directora general de AMD, Lisa Su, también recibirán la distinción durante un evento denominado Science: A New Golden Age (Ciencia: una nueva edad de oro).

Por su parte, el empresario tecnológico Michael Dell y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, serán reconocidos con la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación, el máximo galardón estadunidense en ese ámbito.

“La Administración Trump agradece las contribuciones de estos increíbles líderes en ciencia y tecnología. Estos galardonados están contribuyendo a garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en innovación”, declaró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, en un comunicado a la AFP.

Musk recupera cercanía con Trump

Musk ha recuperado la cercanía con Trump tras el desencuentro que ambos protagonizaron el año pasado, luego del paso del empresario de SpaceX y Tesla por el gobierno estadunidense, donde tuvo la misión de reducir el gasto federal.

Tanto Musk como Huang asistieron a finales de septiembre a la cena de Estado que Trump ofreció en honor del presidente chino, Xi Jinping.

Ambos también participaron, junto con otros directivos del sector tecnológico, en conversaciones celebradas la semana pasada en la Casa Blanca, durante las cuales las empresas se comprometieron a autorregularse en el desarrollo de la inteligencia artificial.