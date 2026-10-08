Realiza AEI Noroeste operativo de búsqueda y pega de pesquisas de dos masculinos ausentes desde el 2018 en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, implementaron un operativo de búsqueda de dos personas que cuentan con reporte de ausencia en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

La búsqueda estuvo dirigida a dar con el paradero de Diego Iván Vega Rascón, de 33 años de edad, quien fue visto por última vez, el 20 de febrero del año 2018, así como de César Adrián Hernández Venzor, de 21 años de edad, quien fue visto por última vez el 21 de mayo del 2018.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Personas Ausentes y/o Extraviadas, realizaron pega de pesquisas de los jóvenes ausentes en lugares públicos y concurridos, esto con el propósito de ampliar la posibilidad de obtener información que contribuya a sus paraderos.

Las diligencias, continuarán de manera aleatoria en diversos sectores de la región, por lo que se solicita la colaboración ciudadana, para que, en caso de contar con información relevante, se comunique al número de emergencia 911 o al 089 de Denuncia Anónima.