Palenque ExpoGan 2026 en los últimos detalles de remodelación

El palenque de ExpoGan 2026 sigue con las últimas adecuaciones de su remodelación, todo estará listo para estrenar este próximo 22 de octubre con el arranque inaugural.

La máxima fiesta ganadera estará estrenando palenque despues de haber sido cerrado en 2019, este año se tiene nuevas atracciones y se espera un gran arranque con la presentación de Edición Especial.

El presidente del Cómite ExpoGan, Miguel Pérez dio a conocer que estos trabajos quedarán listos días antes de la inauguración, recordando que será del 22 de octubre al 1 de noviembre.

Aún hay boletos disponibles para los conciertos tanto en palenque como en Explanada ExpoGan, estos se deben adquirir por Don Boleton en línea o tiendas fisicas como “La Hacienda Drive”.

La fiesta ganadera estará del 22 de octubre al 1 de noviembre con presentaciones en el palenque con:

Edición Especial – 22 de octubre

● Diamante: $3,500 + cargo

● Oro: $3,200 + cargo.

● Plata: $1,500 + cargo.

● Bronce: $800 + cargo.

Los Tucanes de Tijuana – 23 de octubre

● Diamante: $4,700 + cargo.

● Oro: $4,300 + cargo.

● Plata: $2,200 + cargo.

● Bronce: $1,000 + cargo.

Marca Registrada – 24 de octubre

● Diamante: $3,500 + cargo.

● Oro: $3,200 + cargo.

● Plata: $1,500 + cargo.

● Bronce: $800 + cargo.

Elefante – 25 de octubre

● Diamante: $1,900 + cargo.

● Oro: $1,600 + cargo.

● Plata: $800 + cargo.

● Bronce: $400 + cargo.

Majo Aguilar – 28 de octubre

● Diamante: $1,500 + cargo.

● Oro: $1,200 + cargo.

● Plata: $600 + cargo.

● Bronce: $300 + cargo.

Generación R – 29 de octubre

● Diamante: $1,900 + cargo.

● Oro: $1,600 + cargo.

● Plata: $800 + cargo.

● Bronce: $400 + cargo.

Herencia de Grandes – 30 de octubre

● Diamante: $3,800 + cargo.

● Oro: $3,400 + cargo.

● Plata: $1,600 + cargo.

● Bronce: $900 + cargo.

Duelo – 31 de octubre

● Diamante: $4,700 + cargo.

● Oro: $4,300 + cargo.

● Plata: $2,200 + cargo.

● Bronce: $1,000 + cargo.

Los boletos están a la venta en línea: https://ventas.donboleton.com/ , oficina de Don Boleton (Antonio Ortiz Mena #2203, Fracc. Virreyes), La Hacienda Drive o La Tienda de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.