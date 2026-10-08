Santiago De la Peña llama a construir juntos el futuro de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, llamó a mantener la unidad y trabajar de manera conjunta para definir el rumbo que deberá seguir Chihuahua durante los próximos años.

A través de sus redes sociales, el funcionario destacó que el desarrollo del estado ha sido resultado del esfuerzo de las familias, profesionistas, comerciantes y trabajadores, quienes, dijo, han contribuido a construir el Chihuahua actual.

“Chihuahua no llegó hasta aquí por casualidad. Lo han construido sus familias, profesionistas, comerciantes y trabajadores, todos empujando hacia el mismo rumbo”, expresó.

De la Peña señaló que el futuro de la entidad también debe ser una construcción colectiva, al tiempo que agradeció al diputado Alfredo Chávez por coincidir en la importancia de caminar juntos, con unidad y claridad de rumbo, para encontrar la mejor manera de defender a Chihuahua.

“Y lo que sigue también se decide entre todos: pensar desde hoy en la ciudad que queremos para los próximos años”, publicó.