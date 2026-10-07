Recibe Marco Bonilla reconocimiento como “Mexicano Fuerte” y llama a defender a Chihuahua

Mexicanos Fuertes llega a Chihuahua para sumar a más mexicanos que quieren involucrarse en lo que pasa en su comunidad y en su país. Son personas que trabajan, sacan adelante a sus familias, están inconformes con la situación actual del país y saben que México necesita un cambio.

Este movimiento, encabezado por Ninfa Salinas, reúne a mexicanos que quieren mejorar su entorno a través de la organización, la participación y la acción colectiva. Un espacio para conectar ciudadanos, compartir contenido, intercambiar buenas ideas y construir soluciones locales.

En el marco del lanzamiento de Mexicanos Fuertes, Marco Bonilla, coordinador político estatal del PAN, recibió el reconocimiento como “Mexicano Fuerte” y afirmó que la verdadera fortaleza de Chihuahua se encuentra en su gente, en las familias que todos los días salen adelante y en los ciudadanos que no se rinden ante las dificultades.

Bonilla Mendoza aseguró que el reconocimiento es para todas las personas que, desde cada rincón del estado, trabajan diariamente para sacar adelante a sus familias y comunidades sin esperar que alguien más les resuelva la vida. Señaló que ser fuerte es defender la mesa de las familias, porque existen padres y madres que trabajan más que nunca y aun así enfrentan dificultades para que el ingreso alcance. Subrayó que las familias no piden regalos, sino que su esfuerzo se traduzca en mejores oportunidades y en una vida digna.

También afirmó que ser fuerte significa no acostumbrarse a la violencia y no aceptar como normal el dolor de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos; en este sentido, cuestionó la estrategia de seguridad basada en la idea de los “abrazos” y sostuvo que, desde su perspectiva, mientras a los criminales se les ha mostrado consideración, las familias han quedado solas.

Ante los asistentes, Bonilla destacó la importancia de espacios como Mexicanos Fuertes, al considerar que México y Chihuahua solamente podrán ser fuertes mientras existan ciudadanos organizados y dispuestos a participar activamente en la construcción de su comunidad. El coordinador político estatal del PAN llamó a los jóvenes a involucrarse en la vida pública, defender sus ideas y no permitir que el miedo determine sus decisiones.

Por su parte, Ninfa Salinas, líder de este movimiento, encabeza diversas iniciativas que apuestan por la educación, la vinculación con el sector empresarial y organizaciones civiles del país, como Grupo Dragón, Fundación Azteca, Somos Grandes, Red Social por México y los Consejos Consultivos de Grupo Salinas.

En su intervención, Ninfa Salinas hizo un llamado a todos los mexicanos a luchar por el México que queremos. Enfatizó que “nosotros merecemos vivir mejor y no está mal aspirar a tener un mejor país y una mejor calidad de vida. Hay que organizarnos para exigir, hacer una ola de gente que participa, se informa y busca un cambio”. Reivindicó el trabajo como fuente de dignidad, independencia y libertad, y como la posibilidad de hacerse cargo de uno mismo, de la familia y de quienes nos rodean. “¿Saben cuál es la mejor receta para este país? El trabajo. Porque nada dignifica como el trabajo. Ese orgullo de decir: ‘yo puedo, yo salgo y me hago cargo’.” —señaló.

Además, destacó que la libertad empieza en el bolsillo, y que las posibilidades económicas te dan la libertad de decidir. Invitó a cada persona a convertirse en un ejemplo para quienes la rodean, recordando que la fortaleza, el liderazgo y las ganas de salir adelante también se contagian. “Ustedes nunca saben quién los está viendo. Sean esa persona que inspira, ese faro de luz que inspira a otros mexicanos a decir: ‘claro que sí podemos’.”

Durante el encuentro, se abordaron los retos que enfrenta México y la necesidad de recuperar la participación desde las colonias y comunidades; con la participación de Chumel Torres, líder de opinión, quien reflexionó sobre la importancia de involucrarse y pasar de la queja a la acción.