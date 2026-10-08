Localizan cuerpo de hombre en avanzado estado de descomposición en la Sierra de Nombre de Dios

Chihuahua, Chih.- Elementos de la Unidad de Personas Ausentes y/o Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, como parte de una investigación realizada en la Sierra de Nombre de Dios.

El hallazgo ocurrió en el antiguo camino a Aldama, ingresando por Sacramento y Monte Albán, a aproximadamente 3.5 kilómetros del acceso, en una zona serrana. El cuerpo fue localizado boca arriba, con los brazos extendidos y descalzo; vestía un pantalón gris y una playera negra.

Personal de la Fiscalía se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y de las diligencias correspondientes. Los estudios periciales permitirán determinar la causa de muerte y avanzar en la identificación de la víctima.