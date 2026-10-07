Aprueba TSJ reorganización y nueva denominación de las Salas 9 Penal y 2 Civil y Familiar

Como parte de los avances institucionales orientados a consolidar una justicia cercana, eficiente y que brinde plena certeza jurídica a la población chihuahuense, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobó por mayoría de votos la asignación de la nueva denominación oficial para dos de sus órganos colegiados de alzada.

En sesión plenaria extraordinaria pública celebrada el siete de octubre del presente año, el cuerpo colegiado analizó la determinación emitida por el Órgano de Administración Judicial para trasladar la sede de las salas penal y civil y familiar, anteriormente ubicadas en Hidalgo del Parral, hacia la capital del estado.

Ante el inminente funcionamiento de ambos tribunales en la sede central, la Presidencia del Tribunal emitió un acuerdo provisional que proponía confirmar sus denominaciones definitivas, proveído que quedó sujeto a la resolución final de las y los integrantes del Pleno.

Con fundamento en los artículos 141, fracciones VI y VII, y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, el órgano jurisdiccional confirmó en sus términos la providencia provisional.

De esta manera, quedó establecido formalmente que ambos tribunales modifican su denominación para identificarse como Novena Sala Penal y Segunda Sala Civil y Familiar, respectivamente.

En lo relativo a su operatividad, ambos órganos jurisdiccionales conservarán intactas las materias que han tenido asignadas y conocerán de los asuntos de todo el Estado que les correspondan por turno.Asimismo, mantendrán a su cargo los asuntos en trámite dentro de sus controles administrativos hasta su conclusión, así como aquellos en los que hayan prevenido.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua fortalece la organización de sus tribunales de alzada para garantizar un servicio ágil y oportuno a la ciudadanía.