Canaco impulsa alianzas empresariales con el Festival Legado del Norte

Chihuahua, Chih.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua (Canaco Servytur), encabezada por su presidente, Alejandro Lazzarotto Rodríguez, respalda el Festival Legado del Norte como un espacio para fortalecer la vinculación entre empresas, emprendedores, medios de comunicación y la comunidad.

La iniciativa surgió a través de la Sección de Editoriales y Medios de Canaco, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de colaboración y promover proyectos que permitan conectar a distintos sectores de la sociedad.

Lazzarotto Rodríguez destacó que para la Cámara no se trata únicamente de respaldar un evento, sino de generar movimiento y oportunidades para el sector empresarial mediante alianzas entre comercios, empresas, emprendedores, medios, cultura y comunidad.

“Para CANACO no se trata solamente de respaldar un evento. Se trata de generar movimiento, crear oportunidades y fortalecer los vínculos entre diferentes sectores”, señaló el presidente del organismo empresarial.

El Festival Legado del Norte se realizará el próximo 14 de noviembre en la Ex Hacienda San José del Torreón, en un horario de 4:00 de la tarde a 12:00 de la noche, con música, gastronomía, tradiciones, expositores y distintas experiencias.

Entre los participantes confirmados se encuentran La Magnífica, Grupo Codel, Ángel Amitael, Diana Borruel y Alto Enigma, además de espacios destinados a empresas, marcas y emprendedores interesados en formar parte del festival.

Desde Canaco se destacó que el proyecto busca convertirse en una plataforma de colaboración que pueda crecer con la participación de empresas, instituciones, patrocinadores, emprendedores y la comunidad chihuahuense, con la intención de consolidarse como una nueva tradición para la ciudad.