Programas educativos deben crearse con base en las necesidades de Chihuahua: Marco Bonilla

—Participó en encuentro con universitarios convocado por la Facultad de Derecho de la UACH, donde Enrique de la Madrid expuso los retos para las nuevas generaciones

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 7 de octubre de 2026.- Durante un encuentro con estudiantes universitarios convocado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Marco Bonilla destacó la necesidad de que Chihuahua defina un modelo educativo acorde con las características económicas de la entidad y con los empleos que demandará el futuro.

Ante los jóvenes, Bonilla señaló que Chihuahua cuenta con una industria altamente especializada, particularmente en sectores como el aeroespacial, médico, robótico y tecnológico, por lo que consideró indispensable que la formación académica responda a estas necesidades y prepare a las nuevas generaciones no solamente para ocupar empleos, sino para generar y dirigir las tecnologías que transformarán la economía.

Recordó que durante su administración impulsó la creación del Centro Municipal STEM, modelo que permitió que niñas, niños y adolescentes recibieran formación en robótica, biotecnología, nanotecnología, Internet de las Cosas e idiomas, como una respuesta a las necesidades que plantea el sector productivo de Chihuahua.

Marco Bonilla consideró que este tipo de modelos deben incorporarse a las escuelas públicas y formar parte de una estrategia educativa de largo plazo, pues Chihuahua requiere profesionistas capaces de competir en industrias de alta especialización y aprovechar las oportunidades que genera su crecimiento económico.

En el encuentro también participó Enrique de la Madrid, quien invitó a los universitarios a reflexionar sobre las habilidades que necesitarán para desenvolverse en un mundo marcado por la inteligencia artificial y la automatización.

De la Madrid señaló que la inteligencia artificial no necesariamente sustituirá a los profesionistas, pero sí desplazará a quienes no sepan utilizarla adecuadamente, por lo que llamó a los jóvenes a combinar sus conocimientos técnicos con habilidades como la sociología, filosofía y empatía.