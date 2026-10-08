Contribuyó Policía Municipal a reparación del daño por robo a comercio

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 7 de octubre de 2026.- Las investigaciones de la Subdirección de Inteligencia de la Policía Municipal, en colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE), contribuyeron al esclarecimiento de un robo al establecimiento y a un acuerdo reparatorio a favor del afectado.

El seguimiento al caso, ocurrido el pasado 1 de abril, incluyó labores de campo y gabinete que permitieron aportar información a la carpeta de investigación y obtener una orden de aprehensión contra Jesús Abraham E. H., por su probable participación en el delito de robo con penalidad agravada.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGE, al imputado se le ejecutó la orden de aprehensión y fue vinculado a proceso. Posteriormente, se concretó un acuerdo reparatorio, cuyo monto fue pagado durante la audiencia.

Estos resultados reflejaron el trabajo coordinado entre la Policía Municipal y la FGE para dar seguimiento a las denuncias y contribuir a la reparación del daño a las víctimas.

El presente documento es meramente informativo. La persona mencionada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.