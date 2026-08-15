Andy advierte sobre “inminente embestida” de gobiernos extranjeros

Tras agradecer a los morenistas su solidaridad, Andrés Manuel López Beltrán insistió en que la suspensión de su visa es muestra de la “inminente embestida” a la soberanía por parte de Estados Unidos.

El hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que reinició su recorrido por los distritos de Tabasco, entidad de la que aspira a ser candidato a diputado federal.

“Agradecer a todas y a todos sus muestras de solidaridad, cariño, afecto, ante lo ocurrido el día de ayer.”Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, dijo.

Afirmó que cada día da un paso más cerca de la gente, y confirma que un principio que no negocia: la defensa de la soberanía nacional.

Información Tomada de Agencia Reforma