Trump asegura que hay avances para establecer una base militar de EU en Polonia

Washington. El presidente ⁠estadunidense Donald Trump informó este jueves que se están logrando progresos para establecer una base del ejército de Estados Unidos en ⁠Polonia, ​después de que Varsovia dijera que dialogaba sobre el tema con Washington.

“Gracias al valiente liderazgo de mi amigo Karol Nawrocki, presidente de Polonia, se están logrando grandes avances hacia el establecimiento de una base del Ejército estadounidense en Polonia”, declaró Trump en las redes sociales.

“Si esto sucede, la ubicación se anunciará muy pronto. Será un paso histórico para nuestra gran alianza entre Estados Unidos y Polonia”, agregó.

Trump hizo este anuncio a pesar de que su gobierno inició una revisión formal de su presencia militar en Europa, lo que ha despertado temores entre los aliados de que podría reducir sus fuerzas en las naciones europeas.

Nawrocki confirma alianza

“Estamos dispuestos a continuar nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra cooperación en materia de defensa: de forma seria, responsable y siempre juntos”, declaró Nawrocki en X.

“Puedo asegurarles que el gobierno polaco hará todo lo posible para ofrecer la mejor ubicación posible para la base del Ejército estadunidense”, agregó.

Nawrocki es un aliado conservador de Trump y visitó la Casa Blanca el año pasado. Durante esa visita, Trump ofreció enviar más tropas estadunidenses a Polonia.

Actualmente, casi 10 mil soldados estadunidenses están desplegados en Polonia, que también es miembro de la UE, aunque casi exclusivamente bajo un régimen de rotación.

Sin embargo, Polonia -que comparte frontera tanto con Ucrania como con Rusia en el flanco oriental de la OTAN y destina alrededor del 5 por ciento de su PIB a defensa- trabaja para reforzar la presencia estadunidense en su territorio.