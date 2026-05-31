Tripulantes de motocicleta sin casco resultan lesionados tras choque en Punta Oriente

Al casi filo de la noche de este domingo, dos tripulantes de una motocicleta de utilería de la marca Italika resultaron con lesiones de consideración en el cráneo ya que no portaban casco luego de impactarse contra una camioneta saturn de color negro en el cruce de las calles junta La abundancia y punta La Morita en la colonia punta oriente.

Fueron atendidos los lesionados y llevados a un hospital por parte de paramédicos de URGE; del incidente tomaron nota elementos de la policía municipal de Aquiles Serdán.