Evita Andy López Beltrán a la prensa en Tabasco durante el acto convocado por Sheinbaum

Andrés Manuel López Beltrán rechazó este domingo ofrecer declaraciones a la prensa durante su arribo a Plaza de Armas, donde se realizó el acto convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo electoral, y que en Tabasco fue organizado por el gobernador Javier May Rodríguez.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue abordado por reporteros de distintos medios de comunicación que intentaron entrevistarlo a su llegada al evento.

Sin embargo, se limitó a responder: “Ahorita no voy a dar ninguna entrevista”. Tras la breve declaración, López Beltrán continuó su recorrido sin responder más preguntas y se incorporó a las actividades del acto político.

Información tomada de Proceso