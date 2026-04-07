Tripulación de Artemis II descubrió líneas extrañas y colores inesperados rumbo a la Luna

Este lunes la misión Artemis II sobrevolaría el lado oscuro de la Luna, sección del satélite que es el punto más lejano de la Tierra jamás logrado por humanos.

De acuerdo con un reciente informe de la tripulación, el sobrevuelo reveló extrañas “líneas onduladas” y colores inesperados.

Para este punto de la misión resta orbitar la Luna para una serie de pruebas en el entorno para futuras expediciones y, finalmente, maniobras para que la nave pueda volver de forma segura.

Se interrumpe la comunicación entre la Tierra y el Artemis II

La misión Artemis II perdió comunicación temporal con la Tierra al aproximarse al lado oscuro de la Luna durante una fase clave del viaje.

La NASA confirmó en redes sociales que la tripulación experimentó el apagón de señal mientras la nave Orión avanzaba hacia la cara oculta del satélite.

Imágenes de Artemis II

La agencia explicó que este tipo de interrupción es un fenómeno esperado debido a que la superficie lunar bloquea las señales de radio provenientes de la Red de Espacio Profundo.

De acuerdo con Leah Cheshier Mustachio, la pérdida de comunicación forma parte de las condiciones normales durante este tramo de la misión.

Situaciones similares ya habían ocurrido en misiones anteriores como Artemis I y Apollo, donde se registraron apagones temporales al pasar por la cara oculta lunar.

La NASA estimó que la señal con la nave Orión se restablecería aproximadamente 40 minutos después, una vez que saliera de la zona sin cobertura.

Finalmente, la agencia indicó que continuaría informando sobre el restablecimiento del contacto conforme la nave reapareciera del otro lado de la Luna.