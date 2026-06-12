Trump asegura que EU mató a líder del Tren de Aragua con ayuda de Venezuela

El presidente Donald Trump indicó el viernes que un ataque “cinético, rápido y letal” de Estados Unidos provocó la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, a quien calificó como “el tristemente célebre líder” del grupo delictivo Tren de Aragua. En su red Truth Social, el mandatario publicó un video del ataque y afirmó que este contó con ayuda “de nuestros amigos” de Venezuela.

Washington cataloga al Tren de Aragua como una organización terrorista. Guerrero Flores fue acusado en un tribunal federal de Nueva York de asociación delictuosa para cometer crimen organizado y otros delitos, incluido brindar apoyo a terroristas, en crímenes que se extendieron por más de una década, anunciaron las autoridades en diciembre.