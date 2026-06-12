PRI convoca a construir una reforma electoral de consenso y respeto a la vida democrática: Alex Domínguez

El Presidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y Diputado Federal, Álex Domínguez, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas y a los distintos órdenes de gobierno para construir una propuesta de reforma electoral que fortalezca la democracia, garantice la pluralidad política y respete plenamente la autodeterminación de los partidos políticos.

El dirigente priista señaló que cualquier modificación al marco electoral debe surgir de la suma de esfuerzos, del diálogo abierto y de la construcción de acuerdos entre las distintas expresiones políticas representadas en el estado, evitando decisiones unilaterales que pudieran afectar el equilibrio democrático.

“Una reforma electoral de esta magnitud debe construirse con visión de Estado, privilegiando el consenso y el respeto a las instituciones. No puede ni debe atentar contra la libre determinación de los partidos políticos ni vulnerar los derechos de participación política de los ciudadanos”, expresó Domínguez.

Asimismo, destacó que el fortalecimiento de la democracia requiere la participación activa de todas las fuerzas parlamentarias representadas en el Congreso del Estado de Chihuahua, pues solamente mediante el diálogo y la construcción de coincidencias será posible alcanzar una legislación que responda a las necesidades actuales de la sociedad.

Álex Domínguez reiteró que el PRI está dispuesto a participar en mesas de trabajo, foros de consulta y espacios de análisis que permitan enriquecer cualquier iniciativa, siempre bajo los principios de pluralidad, respeto institucional y fortalecimiento del sistema democrático.

“Las reformas electorales deben ser producto del acuerdo entre quienes representan las distintas visiones de la sociedad. Chihuahua merece una legislación moderna, equilibrada y construida con la participación de todas las fuerzas políticas”, concluyó.

El PRI refrenda su compromiso con la democracia, la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones electorales, pilares fundamentales para garantizar procesos transparentes, equitativos y confiables para la ciudadanía.