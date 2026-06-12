Felicita líder estatal de Movimiento Territorial a Alejandra Andrade por su nombramiento como dirigente nacional de MT

El líder estatal de Movimiento Territorial del PRI, Fermín Ordóñez, felicitó a Alejandra Andrade por su nombramiento como nueva dirigente nacional de MT.

Fue el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, quien dio a conocer la designación de Andrade como dirigente nacional de Movimiento Territorial tras la renuncia de Erubiel Alonso.

“Muchas felicidades a Alejandra Andrade por rendir protesta como Dirigente Nacional del Movimiento Territorial. Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa, al frente de un movimiento que está presente en las calles, que se organiza y que trabaja todos los días en el territorio, muy cerca de la gente.

El Movimiento Territorial tiene historia, tiene base y tiene mucho futuro por delante. Cuentas con el respaldo del priismo y de la familia emetista para seguir sumando y respondiendo a las causas de la gente. ¡A darle con todo y a avanzar con paso firme!”, señaló el líder nacional priista, lo cual fue replicado por Ordóñez Arana.