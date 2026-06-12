Publica SEyD resultados de ingreso a planteles públicos de preparatoria

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que este viernes 12 de junio, fueron publicados los resultados del proceso de ingreso a planteles públicos de Educación Media Superior, para el ciclo escolar 2026-2027.

El registro se llevó a cabo del 13 de abril al 31 de mayo a través del portal del Sistema de Información Educativa (SIE), como parte de la estrategia “Juntos a la Prepa. Mi Derecho, Mi Lugar”.

En dicha plataforma se tuvieron poco más de 50 mil registros, tanto de estudiantes que cursan el tercer año de secundaria en el presente ciclo escolar, como de jóvenes de ciclos anteriores o foráneos que buscan iniciar sus estudios en nivel bachillerato.

En apego a los acuerdos nacionales, no se aplicó examen de admisión, por lo que la distribución de espacios fue automatizada con el Sistema de Asignación a Educación Media Superior (Siaems), con base en la capacidad de los planteles y las preferencias del alumnado.

Además se tomaron en cuenta criterios como la equidad de género, la discapacidad y la existencia de hermanas o hermanos inscritos en el mismo centro escolar.

El viernes 19 de junio, las y los jóvenes deben acudir al plantel que les asignó el Siaems, a fin de realizar un diagnóstico educativo, en el horario y lugar asignado por el plantel de recepción.

En el caso de las y los aspirantes que no alcanzaron un espacio en sus opciones seleccionadas o que no realizaron el registro en el periodo establecido, en breve se darán a conocer los planteles educativos que aún cuentan con disponibilidad.

Para orientación y resolver dudas, se habilitó un centro de atención telefónica que opera de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

El número para la capital es 614-429-33-00 y para Ciudad Juárez es el 656-629-33-00, en las extensiones 21012, 21061 y 21062 para ambas ciudades.