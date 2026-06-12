Fortalece Estado al campo chihuahuense, entrega más de 140 mil pacas de rastrojo a 15 mil productores

Durante el periodo comprendido de enero a mayo de 2026, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), ha entregado más de 140 mil pacas de rastrojo en beneficio de arriba de 15 mil productores de los 67 municipios de la entidad.

Este esfuerzo responde a la instrucción de la gobernadora Maru Campos de fortalecer al campo chihuahuense y respaldar a las familias del sector agropecuario, a fin de ayudarlas a enfrentar las condiciones derivadas de la crisis hídrica.

La dependencia indicó que actualmente quedan pocas pacas por entregar, sin embargo, la totalidad ya se encuentra asignada y se dispersará en los próximos días.

Además de este esquema, la SDR mantiene vigente otros apoyos como el maíz para alimentación de ganado, cuyas jornadas iniciaron en abril, con 14 mil toneladas otorgadas a la fecha.

De igual manera, durante junio comenzó la distribución de 4 mil toneladas de avena, 400 toneladas de fertilizante y 80 toneladas de frijol, insumos cuyas entregas continúan.

Las y los beneficiarios pueden acceder a más de un apoyo, siempre y cuando cumplan en tiempo y forma con los requisitos establecidos en cada convocatoria; las correspondientes a estos programas se mantienen abiertas para las personas interesadas.

Los detalles, anexos y requisitos pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Para mayor información, asesoría o aclaraciones, acudir a los departamentos de Agricultura o de Residentes, o comunicarse al teléfono 614 429 3300, extensiones 12576, 12516, 12540 y 12553.