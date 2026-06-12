Vinculan a proceso a dos masculinos por abuso sexual de menores de edad

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo dos autos de vinculación a proceso, dictados en contra de imputados por el delito de abuso sexual agravado.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales, acreditaron la probable responsabilidad del imputado Eloy P. T., por el delito cometido a una niña, en julio y diciembre del año 2024, al interior de un inmueble de la colonia El Porvenir II, en la ciudad de Chihuahua.

De la misma manera, la representación social, acreditó la probable responsabilidad del imputado Feliciano D. O., por la agresión sexual cometida a una víctima de 10 años de edad, en hechos registrados en mayo del año 2019, en un domicilio de la colonia Villas del Sur, en la ciudad de Chihuahua.

Los Jueces de control del Distrito Judicial Morelos conocedores de las respectivas causas penales, resolvieron la situación jurídica de los imputados, misma que enfrentarán bajo medidas cautelares diversas a la prisión preventiva.

Cabe mencionar que el primero de los imputados, acudió a los Tribunales por citación y el segundo fue detenido a mediados del mes de mayo con una orden de aprehensión, en Ciudad Juárez.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)