Lluvia colapsa sur de la CDMX; inunda Hospital Psiquiátrico de San Fernando

Una intensa tormenta sorprendió nuevamente a los capitalinos la tarde de este viernes y generó afectaciones como encharcamientos, alta carga vehicular, reducción de la visibilidad y caída de árboles en distintos puntos de la Ciudad de México.

Alrededor de las 17 horas, comenzaron a manifestarse los primeros indicios de la lluvia, en la alcaldía Coyoacán vecinos reportaron una intensa precipitación acompañada de granizo, mientras que en vialidades de la zona como Periférico Sur, a la altura de Tlalpan, la concentración de agua en los carriles llegó a tal punto que algunos automovilistas optaron por evadir la ruta al observar distintos vehículos varados.

Entre las alcaldías Tlalpan y Xochimilco, se reportó el desbordamiento del río San Buenaventura, bajando el puente de Vaqueritos, usuarios compartieron vídeos en lo que se observa un gran volumen de agua descendiendo en forma de una cascada hacia las banquetas y carriles.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron el perímetro con cintas color rojo e impidieron el paso de automovilistas en la parte más afectada por el escurrimiento.

Sobre avenida Insurgentes y Anillo Periférico, en la zona de Fuentes Brotantes, los conductores tuvieron que extremar precauciones encendiendo sus faros, limpiaparabrisas y avanzando lentamente para sortear el oleaje causado por el transitar de los autos y el agua en el asfalto.

Entre Periférico y Viaducto Tlalpan cada vez son más los vehículos varados y el nivel del agua ya supera la altura de las puertas y ventanas de los automóviles, la circulación en distintos tramos se ha suspendido casi por completo, en el caso de motocicletas, estas se han abstenido de intentar cruzar, permaneciendo a los extremos de las áreas inundadas a espera de que el nivel del agua baje, sólo los vehículos pesados como camiones y autobuses se animan a cruzar.

Residentes de la alcaldía Tlalpan denunciaron a través de redes sociales que la tormenta dejó inundaciones graves que comienzan a filtrarse a través de muros y puertas de sus viviendas.

En esta misma demarcación, personal que labora al interior del Hospital Psiquiátrico de San Fernando del IMSS, compartieron vídeos donde se observan las instalaciones anegadas, el agua que se extiende por distintas zonas, mezclada con lodo y hojas, llega al nivel de las sillas instaladas en la sala de espera, en donde algunas personas intentan no mojarse manteniendo sus pies arriba.