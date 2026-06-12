Firma CEJUM convenio de colaboración con TEC Milenio

El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) “Marisela Escobedo Ortiz”, firmó un convenio de colaboración con el TEC Milenio, con el objetivo de fortalecer la formación profesional, a través de la asignación de becas del 50% para sus colaboradoras en Ciudad Juárez.

Este tipo de beneficio, refleja el compromiso y la responsabilidad social de la institución educativa, que promueve e impulsa el fortalecimiento de instituciones que trabajan en favor de los derechos de las mujeres.

Asimismo, reconoce la labor de las servidoras públicas del CEJUM y contribuye a dignificar su trabajo mediante oportunidades concretas de desarrollo académico, además de que CEJUM será instancia para que los y las estudiantes de nivel licenciatura desarrollen su servicios sociales y prácticas profesionales.

Con estas acciones se promueve la adquisición de nuevos conocimientos, herramientas y competencias que contribuyen a su crecimiento laboral y personal, además de favorecer la movilidad profesional y la posibilidad de acceder a mejores oportunidades de desarrollo dentro del servicio público.

La firma fue encabezada por la Directora General del CEJUM en el estado de Chihuahua, Tatiana Carreón Lara, y la coordinadora del CEJUM “Marisela Escobedo Ortiz” en Juárez, Silvana Fernández Meléndez, mientras que por la institución educativa, fue la directora Erika Donjuan.