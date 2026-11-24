Flávio Bolsonaro huyó de Brasil poco después de ser derrotado en el balotaje de las elecciones presidenciales por Lula a finales de octubre.

Río de Janeiro. El juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó citar al senador ultraderechista, Flávio Bolsonaro, para que presente su defensa ante una acusación por calumnias, luego de que asociara al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el narcotráfico.

El juez Moraes estableció en una resolución publicada que es “válida la citación por convocatoria (cuando no es posible entregarla personalmente al acusado) en las ocasiones en que el imputado permanece en un lugar incierto y no sabido, incluso en el extranjero, con evidente propósito de frustrar la aplicación de la ley penal”.

Flávio Bolsonaro huyó de Brasil poco después de ser derrotado en el balotaje de las elecciones presidenciales por Lula a finales de octubre, y desde entonces reside en Estados Unidos.

La semana pasada la Fiscalía lo denunció en el caso que investiga una publicación que hizo el 3 de enero de 2026 en la red social X, cuando el expresidente venezolano Nicolás Maduro fue secuestrado por Estados Unidos.

En esa publicación, el senador ultraderechista escribió: “Lula será delatado; es el fin del Foro de São Paulo; tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudulentas”.