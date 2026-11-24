Un choque tipo carambola que involucró a tres vehículos terminó con la volcadura de una pickup sobre el camellón central, en el cruce de la avenida Silvestre Terrazas y la calle 108, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil MG circulaba de oeste a este cuando fue impactado por el conductor de una pickup Ford Ranger. Tras el choque, el conductor de la camioneta perdió el control, invadió la circulación y le cortó el paso a un vehículo Kia Rio.

El Kia impactó contra un costado de la pickup, provocando que esta terminara volcada sobre el camellón. Elementos de las autoridades acudieron al lugar para atender el percance y realizar el peritaje correspondiente. El accidente dejó únicamente daños materiales.